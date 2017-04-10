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Семье генерального директора компании «Bunge Украина» Дмитрия Горшунова угрожают из-за его интервью на сайте From-UA, где бизнесмен российского происхождения рассказал о финансировании общественных сил, работающих на свержение кремлевского режима. Сайт сообщил, что по просьбе пресс-службы компании вынужден был убрать ранее опубликованный материал, чтобы не подвергать угрозе Горшунова и его близких, живущих в России.

Отмечается, что в результате технической ошибки были опубликованы отдельные фрагменты беседы Дмитрия Горшунова с журналистом, не предназначавшиеся для обнародования.

«На сайте была опубликована фактически необработанная расшифровка диктофонной записи беседы… Были опубликованы отдельные фрагменты беседы с журналистом, не предназначавшиеся для обнародования. После публикации материала в адрес членов семьи Дмитрия Горшунова стали поступать угрозы. Чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье Дмитрия Горшунова и членов его семьи, находящихся в России, редакция приняла решение снять материал. По просьбе пресс-службы мы просим расценивать опубликованную информацию как недостоверную. Мы приносим свои глубочайшие извинения Дмитрию Горшунову», - говорится в сообщении.

Причиной удаления ранее опубликованного материла, вероятно, стала публикация резких высказываний россиянина Дмитрия Горшунова о президенте РФ Владимире Путине, который, по его мнению, «стоит за убийством Вороненкова, Немцова, недавними взрывами в питерском метро». В интервью также рассказывается о финансовой поддержке, которую гендиректор «Bunge Украина» оказывает тем, «кто пытается открыть россиянам глаза на преступления путинского режима».

Кроме этого, в интервью, посвященном развитию аграрного сектора Украины и инвестиционной привлекательности страны, Дмитрий Горшунов обвиняет в коррупции Алексея Савченко – губернатора Николаевской области, где расположены ключевые предприятия «Bunge Украина», и главу Николаевского филиала Администрации морских портов Украины Виктора Козонака.

Отметим, что опубликованное на сайте From-UA интервью с топ-менеджером «Bunge Украина» уже перепечатано профильными аграрными веб-ресурсами и общественно-политическими сайтами.
ForUm

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