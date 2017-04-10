Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области участника газовых махинаций времен президентства Виктора Януковича, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Северодонецка был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались деньги ДК «Газ Украины» и НАК «Нафтогаз Украины».

Оперативники спецслужбы, в частности установили факт незаконного завладения этой коммерческой структурой государственным сжиженным газом на почти шестьдесят миллионов гривен. По заключению экспертов, в результате сделки госбюджет недополучил более двадцати миллионов гривен.

В сентябре 2016 года злоумышленник, который скрывался в России, был объявлен в розыск. По поручению Генеральной прокуратуры, сотрудники СБ Украины задержали мужчину в Старобельске на Луганщине, куда он прибыл по личным делам.

Дельцу объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.