также в разделеОбщество
СБУ задержала участника газовых махинаций времен Януковича 5
Аласания возглавил Общественное вещание 19
СМИ: Семье гендиректора «Bunge Украина» Горшунова угрожают за его антипутинскую позицию 49
Под Киевом задержан мужчина, два года «охотившийся» за бизнесменом 13
Киевская таможня: руководители меняются, схемы - нет 20
Россияне стали лучше относиться к Украине и США 132
Документы о продаже «Сбербанка» до сих пор не поступили в НБУ 16
В «Феофании» говорят, что немецкие врачи подтвердили диагноз Насирова 48
Экстрадированного из РФ Макаренко отправили в Харьковское СИЗО 30
В Раде собираются привлечь к ответственности виновных в разворовывании армии 53
Кабмин пока не будет отчитываться перед Радой 51
Кубив: Принятие пенсионной реформы позволит с 1 октября повысить пенсии 135
За неделю на КПВВ задержали 24 членов НВФ 20
Кулеба: На избиение школьницы в Чернигове подростков могли «вдохновить» соцсети 48
Пограничники РФ задержали на въезде в Крым украинку с драгоценностями 98
В Кабмине обещают не допустить скупку земли корпорациями и иностранцами 30
СМИ: На Волынской таможне ГФС процветают схемы взяточничества 33
Защитнику Авдеевки вручили церковную награду 41

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на аппаратном совещании дал поручение немедленно взяться за расчистку Ольшанского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

«Это одно из самых живописных мест на Закарпатье, а сейчас водохранилище и прилегающая территория утопают в мусоре, который с таянием снега снесли горные реки и ручейки», - отметил Москаль.

По его словам, после Пасхи стартует туристический сезон, поэтому за эти дни – до пятницы – Хустская и Межгорская райгосадминистрации, «Облэнерго», на балансе которого находится Ольшанское водохранилище, а также Госслужба по чрезвычайным ситуациям должны сделать максимум для расчистки мусора.

Кроме того, председатель ОГА дал поручение Государственной экологической инспекции активизировать работу по привлечению к ответственности руководителей государственной власти и местного самоуправления, «которые ничего не делают для расчистки вверенной им территории».

«Мы неоднократно просили людей сделать генеральную уборку территории, за которую они отвечают, - заявил Москаль. - Просьбы доходят не до всех, поэтому будем заставлять различных руководителей выполнять свои обязанности актами, предписаниями и штрафами». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года