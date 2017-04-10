Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на аппаратном совещании дал поручение немедленно взяться за расчистку Ольшанского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

«Это одно из самых живописных мест на Закарпатье, а сейчас водохранилище и прилегающая территория утопают в мусоре, который с таянием снега снесли горные реки и ручейки», - отметил Москаль.

По его словам, после Пасхи стартует туристический сезон, поэтому за эти дни – до пятницы – Хустская и Межгорская райгосадминистрации, «Облэнерго», на балансе которого находится Ольшанское водохранилище, а также Госслужба по чрезвычайным ситуациям должны сделать максимум для расчистки мусора.

Кроме того, председатель ОГА дал поручение Государственной экологической инспекции активизировать работу по привлечению к ответственности руководителей государственной власти и местного самоуправления, «которые ничего не делают для расчистки вверенной им территории».

«Мы неоднократно просили людей сделать генеральную уборку территории, за которую они отвечают, - заявил Москаль. - Просьбы доходят не до всех, поэтому будем заставлять различных руководителей выполнять свои обязанности актами, предписаниями и штрафами».