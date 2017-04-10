В городе Смела Черкасской области неизвестный из гранатомета стрелял в помещение одного из ночных клубов. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

Ракета, которую выпустили из гранатомета, пробила отверстие в помещении клуба, но не взорвалась, отметил Грищенко.

Происшествие случилось около 3 часов ночи 9 апреля. Пострадавших нет. Тубус от оружия нашли на территории детской площадки в центре города, сообщает LIGA.net.

«Действительно, вчера, около 07:00 утра сообщили, что в центре города Смела на детской площадке был обнаружен тубус от гранатомета... В (здании) клуба, который находится рядом с детской площадкой, обнаружено отверстие, при осмотре там обнаружили часть заряда», - сказал спикер полиции.

По его словам, правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).