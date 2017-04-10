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В Валках 6-летний ребенок умер в результате падения на него металлической конструкции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

9 апреля в дежурную часть поступило сообщение от фельдшера Валковской районной больницы о доставке ученика 1-го класса с травмами грудной клетки.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По словам матери мальчика выяснилось, что он сам гулял во дворе. Когда мать начала его звать, он не отзывался. Родственники начали искать ребенка и обнаружили за домом. На него упала металлическая конструкция, сваренная из труб, которую использовали как забор.

Следственным отделом Валковского ОП открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

 
ForUm

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