В Европейском парламенте предлагают создать международный формат переговоров для деоккупации Крыма. Об этом сообщили глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер и глава делегации Европарламента Дариуш Росати во время своего визита в Украину.

«Минский процесс остается единственным доступным путем мирного возвращения этих территорий под полный контроль Украины. Соблюдение режима прекращения огня и отвод тяжелого оружия являются двумя предпосылками для дальнейшего продвижения в мирном процессе. Также мы передали просьбу, высказанную в недавней резолюции Европарламента, по изучению возможности создания международного формата переговоров, направленного на прекращение оккупации Крыма», - говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты Европарламента заявили о полной поддержке украинских реформ, сообщает РБК-Украина.

«Пять больших реформ, определенных правительством - здравоохранения, образования, пенсий, приватизации государственных предприятий и реформа пахотного рынка земли, - очень важны для уровня жизни народа Украины и экономического развития государства. Эти реформы заслуживают на нашу полную поддержку», - сказали они.