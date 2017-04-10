На должность главы Национального банка Украины нужно назначить профессионала, чтобы он мог продвигать реформы в НБУ. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

В посольстве выразили благодарность главе НБУ Валерии Гонтаревой. «Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины», - говорится в сообщении.

«Теперь важно назначить профессионала, чтобы он мог продвигать вперед реформы в НБУ», - сказано в заявлении.

Напомним, 10 апреля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке.