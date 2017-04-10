В Харькове возле офиса «Сбербанка» произошла стычка активистов и правоохранителей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Гражданского корпуса «Азов» в Харькове Олег Ширяев.

«Батальон Харьков избил активистов «Национального Корпуса». Подтягивайтесь, кто может, так начинался Майдан», - написал он.

При этом Ширяев утверждает, что активисты не нарушали закон.

Напомним, в понедельник, 10 апреля активисты заблокировали работу отделения «Сбербанка» в Харькове.