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В Харькове возле офиса «Сбербанка» произошла стычка активистов и правоохранителей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Гражданского корпуса «Азов» в Харькове Олег Ширяев.

«Батальон Харьков избил активистов «Национального Корпуса». Подтягивайтесь, кто может, так начинался Майдан», - написал он.

При этом Ширяев утверждает, что активисты не нарушали закон.  

Напомним, в понедельник, 10 апреля активисты заблокировали работу отделения «Сбербанка» в Харькове.

 
ForUm

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