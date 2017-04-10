В Харькове возле офиса «Сбербанка» произошла стычка активистов и правоохранителей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Гражданского корпуса «Азов» в Харькове Олег Ширяев.
«Батальон Харьков избил активистов «Национального Корпуса». Подтягивайтесь, кто может, так начинался Майдан», - написал он.
При этом Ширяев утверждает, что активисты не нарушали закон.
Напомним, в понедельник, 10 апреля активисты заблокировали работу отделения «Сбербанка» в Харькове.
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