Оперативники Главного управления полиции Киевской области совместно со своими коллегами из Киево-Святошинского района задержали мужчину, который пытался лишить жизни частного предпринимателя.

По данным пресс-службы облглавка, он в течение почти двух лет терроризировал свою жертву: преследовал, подкладывал взрывчатку, присылал в его адрес ритуальные венки.

Так, в конце 2015 года в полицию обратился житель Софиевской Борщаговки и заявил о том, что неизвестный прикрепил предмет, похожий на гранату, к двери его автомобиля. В дальнейшем специалисты-эксперты установили, что граната «РГД-5», которая была изъята с места происшествия, является боевой.

В мае прошлого года предприниматель обратился с аналогичным заявлением. На этот раз неизвестные подложили самодельное взрывное устройство у офисного помещения и осуществили взрыв. К счастью, никто не пострадал.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что в течение длительного времени за предпринимателем следит неизвестный крепкого телосложения.

Как только подозреваемый появился у офиса потерпевшего, его сразу задержали. Им оказался 53-летний уроженец другого государства, житель Киевской области. Государственные номерные знаки на автомобиле, на котором передвигался мужчина, были изменены и не соответствовали действительности.

В салоне автомобиля оперативники обнаружили и изъяли газовый пистолет «Форд» и патроны к нему, пластиковую коробку с металлическим орудием для прокалывания автомобильных покрышек, зеркало с ручкой для осмотра труднодоступных мест, женский парик.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.15 и по ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до пятнадцати лет. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд Киево-Святошинского района избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование.