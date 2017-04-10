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В Верховной Раде инициируют создание рабочей группы, которая займется подготовкой изменений в законодательство с целью привлечения к ответственности виновных за разворовывание в сфере обороны. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе согласительного совета заявил народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

«Абсолютно уверен, что одна из наибольших коррупционных сделок в независимой Украине – это разворовывание Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Речь идет о миллиардах, и миллиардах долларов. И вопрос не только в той земле, которая разворована, вопрос не в военных городках, которые украдены, вопрос идет в боевых самолетах, вертолетах, танках, проданных по цене металлолома», - сказал Пашинский.

По его словам, это делалось на протяжении десятилетий и «никто на сегодняшний день не привлечен к ответственности».

«На прошлом заседании нашего комитета мы приняли решение создать рабочую группу по изменению в законодательство, которое даст возможность привлечь всех виновных к ответственности за кражи и за то, что практически наши Вооруженные силы были уничтожены. Я информирую об этом общество, информирую руководство парламента и прошу всех, кто заинтересуется, присоединятся к нашей работе», - сообщил он.

Также он публично обратился к главе Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику. «Мы его пригласили в среду на комитет для дальнейшего сотрудничества и начала работы по возвращению украденного имущества и привлечению ответственных к ответственности», - резюмировал Пашинский.
Мария Пастернак, ForUm

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