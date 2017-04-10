Высшие чины Волынской таможни уличены на взятке и задержаны прокуратурой. В настоящее время ведется следствие. Об этом говорится в сюжете программы «Гроші» на телеканала 1+1.

Также в сюжете сообщается, что «Волынская таможня уже долгое время славится контрабандными схемами по перевозке через границу сигарет и янтаря, но с появлением нового руководства, украинскую границу начали пересекать более масштабные товары, в том числе огнестрельное артиллерийское оружие», сообщают Экономические известия.

По данным местных СМИ, к организации данных схем причастен непосредственно председатель Волынской таможни — Виктор Кривицкий.

«Журналистам удалось узнать, что именно Кривицкий, за время своего пребывания на посту начальника таможни, наладил схемы, в результате которых через таможенные пункты, в частности через Ягодин, с территории Украины в соседнюю Польшу поступают нелегальные товары», – говорится в сообщении.

«Подтверждает данную версию и расследование польского канала новостей TVN24. В частности, в 31 марта 2017 в результате проведения таможенного контроля в пограничном пункте пропуска в Дорогуске была пресечена попытка ввоза в Польшу компонентов корабельной артиллерийской установки AK-630 калибром 30 мм., предназначенной для сбивания воздушных целей, в том числе управляемых ракет и самолетов. Пушку с замком советского производства перевозили фургоном на украинской регистрации. Данное оружие согласно документам было задекларировано как гидравлический компонент. Авто, перевозившее опасное оружие, нелегально пересекло украинскую границу, и никто из таможенников на посту Ягодин ничего подозрительного в нем не обнаружил. СМИ сообщают, что за нелегальные схемы, которые организовал Виктор Кривицкий, а вместе с ним начальник таможенного поста Ягодин, были уличены непосредственно на самом посту», – сказано в публикации.