В четверг, 13 апреля, Верховная Рада намерена взяться за рассмотрение законопроектов, касающихся реформы украинского парламента. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«В четверг, первый блок – это вопросы регламента и реформы парламента. Я хотел бы всех коллег попросить и обратиться, чтобы на этой неделе мы смогли рассмотреть вопросы, касающиеся реформы парламента. Я провел, если не ошибаюсь, пять или шесть рабочих групп со всеми представителями фракций. Мы пришли к пониманию тех законопроектов, которые мы можем рассматривать, и под которые есть голоса, под которые есть общая поддержка», - сказал он.

По его словам, один из них касается перечня тех вопросов, которые были в рекомендациях Европарламента.

«И, собственно, законопроект, который касается соотношения комитетов и министерств в правительстве. Этот законопроект будет действующим для следующего созыва. А также законопроект, который предусматривает приведение в соответствие регламента ВРУ к Конституции», - сообщил он.

Он напомнил парламентариям, что через неделю будет очередная встреча и совещание с представителями Европарламента, а также его экс-президентом Пэтом Коксом.

«И я просил бы и фракции, и глав комитетов внимательно подойти к рассмотрению этих вопросов. Чтобы мы во время встречи с нашими европейскими партнерами могли отметить, что рекомендации, которые принимала сама же ВРУ выполняются», - резюмировал спикер.