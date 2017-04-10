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В ближайшее время Кабинет Министров Украины внесет на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон о Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

Об этом в ходе согласительного совета ВРУ заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент ForUm’а.

По его словам, в среду вечером, 5 апреля, у него состоялась встреча с министром юстиции Павлом Петренко относительно НАПК.

«В ближайшее время правительство внесет законопроект по НАПК, который и будет результатом нашего обсуждения и анализа, состоявшегося во время пленарного заседания (во время отчета главы НАПК Натальи Корчак, – ред.)», - заявил Парубий.

Напомним, в конце марта премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства посоветовал руководству НАПК написать заявления об отставке.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что если руководство Национального агентства по предотвращению коррупции не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения в законодательство.
Мария Пастернак, ForUm

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