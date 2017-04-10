На прошлой неделе на КПВВ в зоне АТО задержаны 24 человека, принимавших непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«В рамках проведения контрдиверсионных мероприятий, проходящих в регионе, работа на блокпостах была усилена, а количество сотрудников, несущих там службу, - увеличено. Главной задачей тщательной проверки транспорта и лиц, пересекающих систему стопконтроля, стало недопущение попадания в населенные пункты диверсионных групп и нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», – говорится в сообщении.

По данным главка, в течение последних 7 дней через блокпосты прошли более 2,5 тысячи грузовиков и 23 тыс. легковушек. По базам МВД проверено более 43 тысяч граждан. Блокировано 6 попыток провоза оружия, боеприпасов и 11 – наркотиков. Задержаны 3 человека, находившихся в розыске за совершение преступлений и еще одна женщина, которая числилась в полиции как без вести пропавшая.

«Активизирована работа по установлению жителей, причастных к боевым действиям и смерти мирных граждан в Донецкой области. Так, доставлены в полицейские отделения и отделы 24 человека, которые по имеющейся информации находились в рядах незаконных вооруженных формирований», – отметили в ведомстве.