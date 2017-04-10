Сегодня у христиан начинается Страстная неделя или Страстная седмица – самые скорбные дни перед светлым праздником Христова Воскресения.

Этот период целиком посвящен последним событиям из жизни Иисуса Христа: тайной вечере с учениками, измене его Иудой за тридцать сребреников, аресту, неправедному суду, издевательствам, его страданиям, смерти на кресте и погребению, сообщает Укринформ.

Страстная седмица стоит немного в стороне от Великого поста, который, собственно, закончился еще в пятницу вечером. 40 дней христианин уделял внимание собственной персоне, самоуглубляясь в покаянии, а с сегодняшнего дня должен находиться рядом с Христом, проходя и проживая вместе с ним его крестный путь до Голгофы, без которой, как известно, нет и Воскресения. И хотя эти дни очень тяжелые и грустные, но все равно, они полны тихой радости, ведь мы вплотную приближаемся к знаменательному событию – Христову Воскресению.

Последняя предпасхальная неделя связана со многими обрядодействиями, каждый день недели называется Великим и имеет свое сакральное значение.

Издавна в понедельник Страстной седмицы украинцы, особенно женщины, начинали большую уборку дома.

Еще до восхода солнца матери будили дочерей, напоминая, что «недалеко красное яичко», а потому нужно «вымыть дом». Умывшись, хозяйки начинали белить стены и потолок, смазывать желтой глиной пол, а рыжей обводить устои в доме и присьбу на дворе. Затем мыли лавки, стол, полки для посуды, двери и подоконники. Затем шли в огород – к Чистому четвергу надо было успеть посеять все семена.