также в разделеСтолица
Киевские патрульные поймали российского дипломата пьяным за рулем 48
Жителям трех районов Киева отключат горячую воду 31
Проезд в столичном метро может подорожать на 50% 88
Киевское метро изменит график работы на Пасху 112
В Киеве создадут 9 новых скверов и парк 30
Киевсовет запретил голосовать за петиции с российских почтовых сервисов 36
Движение по мосту Метро частично ограничат 39
В Киеве на метро «Лыбедская» задержали мужчину с ножевым арсеналом 36
Для киевлян создали карту аптек по программе «Доступные лекарства» 70
В Нацполиции допускают провокации во время «Евровидения» 49
Полиция просит не «экспериментировать» с пакетами в метро 35
Киевское метро пожалуется на телеканал в полицию из-за коробок на станциях 192
С начала апреля в Киеве зафиксировали 6 температурных рекордов 22
В Киеве установлен еще один температурный рекорд 35
Умер первый машинист киевского метрополитена 56
Киевское метро работает в режиме усиленной безопасности 127
На детской площадке в Киеве нашли краснокнижную змею 531
Движение по Кольцевой в Киеве ограничат на неделю 54

На Софийской и Михайловской площадях в рамках Фестиваля писанок уже установили более 500 уникальных пасхальных яиц.

Однако на Софийской площади произошел и неприятный инцидент – одну из писанок украли, пишет «Сегодня».

«Пропала одна из самых красивых писанок, на которой была изображена такса. Она нравилась посетителям больше всего, люди фотографировались рядом. Мы предполагаем, что кто-то накрыл ее, снял и увез на машине. Просим – верните таксу! Ведь это уникальная работа. Похититель не сможет ее никому показать, ведь сразу же раскроет себя», – сообщил куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

По его словам, о пропаже будет подано заявление в полицию. Организаторы фестиваля также обращаются к возможным свидетелям, которые могут помочь в поисках.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года