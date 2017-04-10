На Софийской и Михайловской площадях в рамках Фестиваля писанок уже установили более 500 уникальных пасхальных яиц.

Однако на Софийской площади произошел и неприятный инцидент – одну из писанок украли, пишет «Сегодня».

«Пропала одна из самых красивых писанок, на которой была изображена такса. Она нравилась посетителям больше всего, люди фотографировались рядом. Мы предполагаем, что кто-то накрыл ее, снял и увез на машине. Просим – верните таксу! Ведь это уникальная работа. Похититель не сможет ее никому показать, ведь сразу же раскроет себя», – сообщил куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

По его словам, о пропаже будет подано заявление в полицию. Организаторы фестиваля также обращаются к возможным свидетелям, которые могут помочь в поисках.