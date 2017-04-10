Командира одной из рот 72 ОМБр Богдана Гарнага наградили медалью «За жертвенность и любовь к Украине». Отличие от Украинской православной церкви Киевского Патриархата привез на передовую и вручил волонтер из Белой Церкви Сергей Григорьев, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Этой медалью церковь говорит «Спасибо!» людям, которые проявили героизм и самопожертвование в защите Родины на Донбассе. И Богдан является одним из таких людей», - сказал волонтер.

В свою очередь, боевой офицер поблагодарил за награду и отметил, что каждый из бойцов, с которыми он ежедневно бок о бок защищает родную землю от врага, достоен самых высоких государственных наград.