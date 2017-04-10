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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца после того, как в воскресенье в двух взрывах у коптских

церквей погибли более 40 человек. Об этом сообщает ВВС.

 

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская организация «Исламское государство».

Христиане-копты составляют примерно 10% населения Египта.

Папа Римский Франциск, который должен посетить Египет в конце апреля, резко осудил эти нападения.

Взрывы были спланированы таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб, то есть в момент, когда верующие собирались на службу в праздник Входа Господня в Иерусалим.

Нападения на египетских коптов участились в последние несколько лет, особенно после переворота 2013 года, когда пришедшее к власти военное правительство ужесточило борьбу с исламистами.

Некоторые из сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси и возглавляемого им движения «Братья-мусульмане» считают, что христиане поддерживали военный переворот.

В декабре 2016 года 25 человек погибли от взрыва во время богослужения в коптском соборе в Каире.

Коптская православная церковь является крупнейшей христианской общиной Египта.

Большинство коптов живут в Египте, но примерно миллион коптских христиан – за его пределами.

Коптские христиане считают, что их религия восходит к 50-му году нашей эры, когда апостол Марк, по преданию, посетил Египет. Они провозгласили его первым патриархом и главой церкви.

Таким образом, коптская православная церковь входит в число одной из самых ранних христианских общин.

Напомним, 27 паломников, пришедших в церковь церкви Св.Георгия в городе Танта на христианский праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Св.Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.

 

 

 
ForUm

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