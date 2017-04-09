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Второй теракт за день произошел в воскресенье, 9 апреля, в Египте, в коптской церкви города Александрия. Судя по всему, на этот раз взрыв произошел в коптской церкви Святого Марка (Mar Morcos).

О новом теракте сообщает AFP со ссылкой на египетские государственные СМИ, передает сайт французской новостной радиостанции «RFI». Официальная страница православной коптской церки Египта в фейсбуке сообщала, что на утренней службе в Вербное воскресенье в этой церкви присутствовал  глава коптской церкви патриарх Тавардос II.

Напомним, часом ранее в городе Танта возле церкви «Мар Гиргис» прогремел взрыв, 5 человек погибли и еще 42 пострадали.
ForUm

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