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В Египте в городе Танта возле церкви «Мар Гиргис» прогремел взрыв, 5 человек погибли и еще 42 пострадали.

В настоящее время десять машин скорой помощи вывозят раненых от церкви, сообщает УНИАН со ссылкой на арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия».

Однако позже стало известно, что в городе прогремело два взрыва: по одним данным, он произошел на площади перед коптском храмом Мар-Гиргис, по другим - внутри собора. Сначала поступала информация о пяти погибших и 42 раненых, однако затем стало известно, что жертвами взрыва стали по меньшей мере 16 человек.

По данным врачей скорой помощи, пострадали 15 человек. Официальные власти Египта пока не подтверждают данные о погибших. Весь примыкающий к церкви район оцеплен полицией.

 
ForUm

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