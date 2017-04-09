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Жертвами двух терактов, совершенных смертниками в коптских храмах на севере Египта, стали 44 человека, свыше 100 пострадали. Такие данные привело министерство здравоохранения страны. 

По последней информации, в городе Танта погиб 31 человек, в Александрии – 13, сообщает ТАСС.

С разницей в несколько часов в Танте и Александрии были совершены террористические атаки, нацеленные против египетских христиан. В Вербное (Пальмовое) воскресенье прихожане собрались в храмах на торжественные службы. В церкви Святого Марка в Александрии в момент взрыва находился коптский патриарх Тавадрос II, который проводил праздничную службу. Он не пострадал.

Жертв в Александрии могло быть намного больше, если бы смертника не остановил офицер полиции, у которого вид незнакомца вызвал подозрение. В результате взрывное устройство было приведено в действие у входа в храм. Полицейский погиб.

Некоторое время назад в Танте обезвредили еще одну бомбу, которая была обнаружена около городской мечети.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в городе Танта возле церкви «Мар Гиргис» прогремел взрыв.

Через несколько часов взрыв прогремел в коптской церкви города Александрия.
ForUm

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