Жертвами двух терактов, совершенных смертниками в коптских храмах на севере Египта, стали 44 человека, свыше 100 пострадали. Такие данные привело министерство здравоохранения страны.
По последней информации, в городе Танта погиб 31 человек, в Александрии – 13, сообщает ТАСС.
С разницей в несколько часов в Танте и Александрии были совершены террористические атаки, нацеленные против египетских христиан. В Вербное (Пальмовое) воскресенье прихожане собрались в храмах на торжественные службы. В церкви Святого Марка в Александрии в момент взрыва находился коптский патриарх Тавадрос II, который проводил праздничную службу. Он не пострадал.
Жертв в Александрии могло быть намного больше, если бы смертника не остановил офицер полиции, у которого вид незнакомца вызвал подозрение. В результате взрывное устройство было приведено в действие у входа в храм. Полицейский погиб.
Некоторое время назад в Танте обезвредили еще одну бомбу, которая была обнаружена около городской мечети.
Как ранее сообщал ForUm, сегодня в городе Танта возле церкви «Мар Гиргис» прогремел взрыв.
Через несколько часов взрыв прогремел в коптской церкви города Александрия.
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