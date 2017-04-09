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В Таганроге на пятом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома произошел взрыв без возгорания.

Погибли два человека и два пострадали и находятся в больнице.

В результате ЧП повреждена внешняя стена на площади 20 кв. м, межкомнатные перегородки. Нарушено остекление четырех квартир, по данным МЧС, частично разрушена кровля в квартире, где раздался взрыв, сообщает ТАСС.

По данным, СУ СКР по Ростовской области, произошел хлопок газа. Организована доследственная проверка. Всего в доме находится 80 квартир. Отселены 134 человека из которых 64 размещены в местном детском саду, используемом как пункт временного размещения. Остальные разместились у родственников и знакомых.

В данный момент проходит обследование и экспертиза повреждений и состояния дома.

 
ForUm

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