Сайт государственного предприятия «Документ» по техническим причинам прекратил оформление и выдачу заграничных паспортов и ID-карт, сообщается на сайте учреждения.

«По техническим причинам во всех центрах «Паспортный сервис» оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не осуществляется», – говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы будет сообщено на сайте предприятия.

Напомним, 6 апреля все центры «Паспортный сервис», где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам.

7 работа центров была возобновлена.