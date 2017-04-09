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Сайт государственного предприятия «Документ» по техническим причинам прекратил оформление и выдачу заграничных паспортов и ID-карт, сообщается на сайте учреждения.

«По техническим причинам во всех центрах «Паспортный сервис» оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не осуществляется», – говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы будет сообщено на сайте предприятия.

Напомним, 6 апреля все центры «Паспортный сервис», где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам.

7 работа центров была возобновлена.

 
ForUm

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