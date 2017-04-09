Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских боксеров с одержанными победами. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Только что позвонил нашим победителям. Передал приветствие от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса», – отметил он.

«Ваши успехи вдохновляют всех нас. Лично болел за каждого. Горд, что украинский гимн сегодня трижды звучал в честь наших побед», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, три украинских боксера - Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик - одержали победы в рамках вечера профессионального бокса в Мэриленде (США).