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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских боксеров с одержанными победами. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Только что позвонил нашим победителям. Передал приветствие от каждого украинца, который сегодня болел за них в эту чрезвычайно успешную ночь для украинского бокса», – отметил он.

«Ваши успехи вдохновляют всех нас. Лично болел за каждого. Горд, что украинский гимн сегодня трижды звучал в честь наших побед», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm,  три украинских боксера - Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик - одержали победы в рамках вечера профессионального бокса в Мэриленде (США).
ForUm

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