В субботу, 8 апреля, состоится пробное внешнее независимое оценивание по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, немецкого, французского, испанского, русского языков.

Об этом сообщает «Укринформ« с ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

«Пробное тестирование начнется в 11:00. Допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться за паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) и приглашением. Адрес пункта тестирования указано в приглашении-регистрационной карточке, размещенном в личном кабинете каждого участника пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра», - говорится в сообщении.

Также участники будут иметь возможность получить результат прохождения пробного независимого оценивания онлайн. Для этого необходимо с 15:00 часов 8 апреля до 24:00 часов 10 апреля внести ответы с определенного учебного предмета к сервису «Определить результаты пробного ВНО».

Отмечается, что ознакомиться с результатами пробного ВНО и скачать карту результатов, лица, которые заполнили электронный бланк, смогут с 14 апреля.