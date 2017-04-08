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Группа влиятельных американских сенаторов в пятницу, 7 апреля, представила законопроект о преследовании за военные преступления, совершенные в Сирии (Syrian War Crimes Accountability Act). Он предусматривает возможность создания гибридного трибунала для суда над Асадом и его режимом, а также для расследования военных преступлений, преступлений против человечности, совершенных всеми сторонами конфликта в Сирии, включая джихадистскую группировку «Исламское государство», сообщает «DW».

В состав «гибридного трибунала» могут войти сирийские и иностранные юристы, судьи и другие профессионалы, задачей которых станет судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении вышеназванных преступлений в Сирии за период с марта 2011 года. Сенаторы также предложили наделить госсекретаря США правом оказывать поддержку лицам и организациям, которые разыскивают тех, кто совершал подобные преступления, собирают документы и доказательства, проводят расследования и защищают свидетелей.

 
ForUm

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