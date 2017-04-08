В результате вражеского обстрела из автоматических гранатометов вблизи села Катериновка Попаснянского района получили ранения двое украинских военнослужащих.
Об этом сообщает Луганская ОГА в Facebook, передает «Укринформ».
«Вчера днем в результате вражеского обстрела из автоматических гранатометов по укреплениям наших защитников вблизи села Катериновка Попаснянского района, получили ранения двое военнослужащих».
Отмечается, что в направлении села Крымское Новоайдарского района боевиками применялись крупнокалиберные пулеметы.
По укреплениям сил АТО возле пгт Станица Луганская открывался огонь из автоматических гранатометов.
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