Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что Российская Федерация выступает против создания пятой рабочей подгруппы по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку не собирается уходить из Донбасса. Об этом она сказала во время панельной дискуссии «Европа: столкновение интересов» в рамках 10-го Киевского форума по безопасности.

По словам Геращенко, в течение двух лет украинская сторона настаивает на создании рабочей подгруппы по вопросам границы.

«При слове «граница» россияне просто превращаются в, знаете, участников корриды. Очевидно потому, что они рассматривают этот регион как свою территорию, которую они на самом деле не собираются, ментально там, передавать Украине», - сказала политик, сообщает УНИАН.

В связи с этим она согласилась с тем, что вопрос границы важен, но, по ее словам, еще более важным вопросом в этом контексте является вопрос выборов.

«Потому что выборы «на русском», и выборы по-украински и по-английски, - это разные выборы. Мы настаиваем не на галочке, что проведены выборы, а на том, что они должны соответствовать стандартам ОБСЕ, там должны принять участие внутренне перемещенные лица, потому что они - голос Донбасса. Там должны быть украинские медиа, которые, если сегодня туда поедут, то станут, опять-таки, заложниками», - отметила Геращенко.

«Туда должны спокойно приехать дипломаты. Но сегодня, как правильно отметил господин посол (посол Германии в Украине Эрнст Райхель. – Ред.), дипломаты едут в глубокий тыл - в Славянск и Краматорск. Это глубокий тыл, безопасный, такой, как Киев. Но в Марьинку, в Авдеевку доезжают единицы», - заявила первый вице-спикер.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель отмечает, что немецкое правительство поддерживает позицию, что контроль Украины над украинско-российской границей на Донбассе возобновится на следующий день после проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Президент Петр Порошенко считает, что началу проведения местных выборов на Донбассе должно предшествовать обязательное выполнение всех компонентов по безопасности Минских соглашений и полный вывод иностранных войск с территории Украины.