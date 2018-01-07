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В Стокгольме возле станции метрополитена произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал TV2.

«По данным полиции, мужчина поднял объект с земли, который затем взорвался. 60-летнего пострадавшего, а также женщину доставили в больницу», – говорится в сообщении, передает 112 Украина.

Отмечается, что инцидент произошел в районе станции метро Vårby Gård. На данный момент станция и прилегающие к ней территории перекрыты. На место инцидента, которое находится в 15 км от центра города, выехали взрывотехники.

Причина взрыва пока не установлена.
ForUm

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