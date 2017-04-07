Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить дело по факту получения взятки Юрием Луценко. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

«Сегодня Соломенский суд г. Киева рассмотрев мою жалобу на бездействие Сытника и его детективов, покрывавших генпрокурора-коррупционера, обязал НАБУ возбудить уголовное дело по факту получения Луценко взятки в размере 150000 $ от Шепелева», - написал Кузьмин.

По его словам, за эти деньги, Луценко продал Шепелеву его дело, которое расследовало МВД.

«Это самое проданное дело было обнаружено у Шепелева при обыске по делу о хищении средств Родовид-банка», - пояснил экс-зам. Генпрокурора и пообещал информировать о результатах расследования.

Напомним, Ренат Кузьмин обратился к директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику с заявлением начать досудебное расследование о совершении преступлений бывшим главой МВД Украины, а ныне генеральным прокурором, Юрием Луценко в сговоре с бывшим начальником уголовного розыска МВД Украины Василием Паскалом.

Так, по сведениям Кузьмина, в 2007 году МВД под руководством Юрия Луценко установило факт незаконной регистрации кандидатом, а затем и народным депутатом Александра Шепелева. На тот момент Шепелев был гражданином Канады и не проживал в Украине 5 лет, необходимых для регистрации в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Этот факт подтвердили представители правительства Канады и канадское национальное бюро Интерпола. Эти документы были переданы в МВД Украины.

Вместо того, что бы возбудить уголовные дела в отношении особ, которые незаконно зарегистрировали Шепелева кандидатом, а потом и депутатом, а так же против особ, которые подали в ЦИК заведомо неправдивые сведения относительно его гражданства, Луценко в сговоре с Паскалом украли из НЦБ Интерпола Украины, который тогда возглавлял Куликов, дело Шепелева и весной 2007 года «продали» его самому фигуранту расследования – народному депутату Шепелеву.

Позднее, летом 2013 года эти документы были изъяты у Шепелева во время обыска в рамках расследования уголовного дела по разворовыванию и выведению в оффшоры активов Родовид-банка. Тогда следователи нашли в банковской ячейке, которой пользовался Шепелев, в том числе и документы, принадлежащие правительству Канады.