Следственный комитет России возбудил еще ряд уголовных дел по фактам обстрелов населенных пунктов Донбасса, совершенных якобы военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Как сообщает на сайте следкома, дело открыто по ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По данным российского следствия, в период с 29 марта по 3 апреля 2017 года «военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины неоднократно производили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения калибра не менее 122 мм по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Докучаевске, селе Коминтерново и других населенных пунктах Донецкой области».

«В результате указанных обстрелов погибло трое мирных жителей, разрушено более 25 объектов, в том числе жилых домов», - заявили в СК.

Как сообщал ForUm, следком РФ периодически открывает дела на украинских военных за якобы применение запрещенных методов ведения войны.

С 2014 года возбуждено больше 100 уголовных дел по факту «военных преступлений» на востоке Украины.