В программе «Доступные лекарства» уже принимают участие более двух тысяч аптек.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она напомнила, что программа «Доступные лекарства» начала работать с 1 апреля.

«Уже есть лекарства, которые можно бесплатно или с небольшой доплатой получать в аптеках. Уже более двух тысяч аптек, которые участвуют (в данной программе. – Ред.). Есть 157 торговых названий (препаратов. – Ред.). Это 35 производителей: 18 от стран ЕС, 15 из Украины, 1 из Израиля и 1 из Индии», - сообщила Супрун.

Она отметила, что эти лекарства будут предоставлены бесплатно для тех людей, которые «имеют очень специфический рецепт, который выписан по международному непатентированному названию, а не по торговому названию».

«Тогда пациент может выбрать, какое торговое название он хочет брать. Эти лекарства сейчас будут помогать нам, чтобы мы могли иметь беспрерывное лечение пациентов с гипертонией, сахарным диабетом второго типа, бронхиальной астмой», - резюмировала и.о. министра.

Напомним, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года и предусматривает возмещение государством стоимости лекарственных средств для сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета 2 типа. На реализацию программы в бюджете правительство заложило 500 млн грн.

Для получения бесплатных лекарств пациенту нужно обратиться к профильному специалисту или к семейному врачу за рецептом, обратиться в аптеку с наклейкой программы «Доступные лекарства». В каждой аптеке, участвующей в программе, должен быть перечень лекарств, стоимость которых подлежит возмещению.

В перечень доступных лекарств вошли 157 наименований.