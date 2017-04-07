С января 2015 года биометрические паспорта получили более 3 миллионов украинцев.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, передает корреспондент ForUm’а.

«Мы начали выдачу в январе 2015 года. По статистике, на 09:00 7 апреля уже 3 млн 25 тыс. 129 граждан получили биометрические документы для выезда заграницу», - сообщил он.

По его словам, каждый день более 10 тыс. граждан Украины получают новые биометрические паспорта для выезда за границу, а в некоторые дни их количество превышает 12 тыс.

«Процесс продолжается. Мы видим, что спрос растет. Это связано также с майскими праздниками, с летним отдыхом. И мы к этому готовы», - добавил чиновник.

Он напомнил, что безвизовый режим – это право выехать в страны ЕС с туристической целью или другой, но не больше, чем 90 дней. «И это не дает право на трудоустройство», - добавил чиновник.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день украинские биометрические паспорта для выезда за границу признаны всем миром.

«Все наши подразделения Миграционной службы оснащены соответствующим оборудованием. Дополнительно к процессу выдачи документов присоединились Центры предоставления административных услуг (ЦПАП). Их уже работает 18. В ближайшее время, например, в Киеве мы рассчитываем, до 1 мая, что еще 10 ЦПАП присоединятся к этому процессу», - проинформировал Соколюк.

Напомним, Государственная миграционная служба начала бесплатное оформление новых паспортов гражданина Украины в форме карточки для граждан, достигших 16-летнего возраста, с 11 января 2016 года.