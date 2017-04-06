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МВД будет инициировать аннулирование лицензии полтавской охранной фирмы, сотрудники которой участвовали в конфликте 5 апреля.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины генерал-полковник Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

«МВД обратилось в Государственную регуляторную службу с просьбой согласовать внеплановую проверку соблюдения требований лицензионных условий осуществления охранной деятельности ООО «Частная охранная фирма «Скорпион - 2016» (ЕГРПОУ 40724138)», - сообщил замминистра.

По его словам, по результатам проверки и при наличии оснований лицензию охранному предприятию аннулируют.

Напомним, вчера в Полтаве собрались на акцию протеста около 300 граждан. Мирное собрание переросло в столкновение, во время которого сотрудники частной охранной фирмы нанесли телесные повреждения нескольким гражданам.

Следователями областной полиции предварительно возбуждены уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины: по статье 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), 122 УК (Умышленное средней тяжести телесное повреждение), 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 296 УК (хулиганство) , 345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

 
ForUm

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