На центральном рынке Симферополя в результате облавы задержано около 60 жителей Крыма.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

«Задержано более 60 человек. Сейчас они находятся в Центральном РОВД», - написал Смедляев в комментариях.

По его словам, облава на центральном рынке Симферополя - это «акция устрашения в отношении лиц, похожих на мусульман».

Среди задержанных на рынке Симферополя - журналист Тарас Ибрагимов и правозащитник Андрей Крысько.