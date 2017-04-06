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Служба безопасности Украины совместно с полицией прекратила деятельность так называемой «территориальной общины Сум», представители которой, исказив украинское законодательство, пытались создать незаконные органы управления и взять на себя функции местных государственных и коммунальных структур.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Мошенники организовали фиктивную регистрацию так называемых «народных предпринимателей», склоняя представителей бизнеса платить налоги не государству, а  в новую «налоговую систему». Всего на «удочку» аферистов попалось 30 предпринимателей, которым дельцы выдали фейковые свидетельства о регистрации бизнеса», - говорится в сообщении.  

Во время обысков по месту жительства двух организаторов сделки правоохранители изъяли фиктивные печати, книги регистраций «народных предпринимателей», фиктивную документацию о якобы принадлежности злоумышленникам ряда коммунальных зданий в Сумах, которые они планировали захватить в ближайшее время.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия
ForUm

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