В качестве замены написавшей заявление об отставке Валерии Гонтаревой на пост главы Нацбанка рассматривается четыре кандидата.

Сама Гонтарева назвала в качестве своего возможного преемника главу «Райффайзен Банк Аваль» Владимира Лавренчука. Источники сообщают, что сам он дал согласие занять этот пост, однако кандидатура его является спорной и, судя по предварительным консультациям, голосов в Верховной Раде не наберет.

Второй возможный кандидат, о котором сейчас активно говорят на Банковой – глава «ПриватБанка» Александр Шлапак. В Раде он, согласно данным источника, приближенного к Президенту, может пройти, однако переговоры пока не привели к желаемому результату – сам Шлапак хочет остаться в «Привате» и не готов взять на себя ответственность за всю банковскую систему страны.

Еще один претендент на высокий пост – директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин. Сам он не против занять должность, однако его кандидатура не рассматривается, поскольку не проходит в Раде – за него не проголосует Народный Фронт, сообщает источник.

Самым перспективным вариантом на текущий момент источник называет Богдана Данилишина – председателя Совета НБУ. Не так давно получивший эту должность, он является самой компромиссной и нейтральной фигурой. Согласно предварительным консультациям Банковой с Верховной Радой, он может набрать необходимое количество голосов.

Напомним, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке и просит Президента удовлетворить его до середины апреля. Об этом сообщил источник в Нацбанке.

По данным источника, это не первое заявление Гонтаревой. Предыдущие Президент Петр Порошенко отклонял. Однако теперь глава НБУ настроена серьезно и не намерена отступать. В качестве основной причины отставки Гонтарева указала исполнение своей миссии по «зачистке» банковской системы. Впрочем, анонимный источник в Нацбанке утверждает, что глава регулятора устала от давления и перегрузок, поэтому просит освободить ее от должности.

Информацию подтвердил и креативный продюсер департамента журналистских расследований «1+1», редактор программы «ГРОШІ» Александр Дубинский.

«Гонтарева сделает заявление об отставке завтра (6 апреля. – Ред.), сразу после заседания правления НБУ, - написал он в своем Фейсбуке. - Будут озвучены два кандидата на ее место, которые предложены президенту среди других. Это Лавренчук и Шпек. Но выберут, как обычно, шестёрку из рукава президента. Кого? Пока сохраню интригу».

Напомним, ранее о заявлении Гонтаревой сообщила народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко. По ее словам, Гонтарева неоднократно писала заявления об отставке.

«Я думаю, что этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к концу...», - добавила нардеп, отметив, что новая кандидатура на пост председателя НБУ еще не обсуждалась.

2 апреля Гонтарева в интервью «Укринформу» заявила, что «выполнила свою миссию» и предложила президенту Петру Порошенко несколько кандидатур в качестве преемника.

Кроме того, ранее о том, что Валерия Гонтарева может покинуть свой пост уже до середины апреля сообщалось в публикации Українських Новин «МВФ хочет дополнительных гарантий от Украины для выделения $1 млрд».

«Смениться может глава НБУ Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк. Изменения могут произойти в контексте укрепления коалиции в Верховной Раде», - говорится в статье.

Среди потенциальных претендентов на пост автор материала назвал председателя совета НБУ Богдана Данилишина.