Акция возле дома главы Национального банка является очередной попыткой оказать давление на политику НБУ и лично на его председателя Валерию Гонтареву. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Нацбанка.

«Эта очередная акция, участниками которой стали неизвестные молодые девушки и журналисты - в среднем до 20 человек, в том числе журналисты канала, связанного с экс-акционерами «ПриватБанка», является очередной попыткой оказать давление на политику Национального банка и лично председателя НБУ Валерий Гонтареву», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что сегодня утром несколько молодых людей пытались помешать выезду на работу Гонтаревой, заблокировав проезд ее автомобилю, и умышленно повредили принадлежащее ей имущество.

«Учитывая нарушения, готовится соответствующее заявление о преступлении в правоохранительные органы. Мы также будем требовать принять меры в связи с беспрецедентным бездействием Национальной полиции Украины, которая проигнорировала вызов на место событий», - сказано в сообщении.

«Национальный банк всегда открыт к диалогу с общественностью и готов предоставить разъяснения и информацию законным и конструктивным способом. Для этого участникам акций, которые хотят диалога, не нужно устраивать показательные спектакли для дальнейшего распространения в российских социальных сетях, в частности «ВКонтакте», - подытожили в НБУ.

Напомним, сегодня, 6 апреля, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подтвердила информацию о том, что она все-таки написала заявление об отставке, но не знает точно, когда ее освободят от должности.

Позже в НБУ заявили, что Гонтарева еще не написала заявление об отставке.