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В результате обстрелов Авдеевки Донецкая фильтровальная станция вновь прекратила свою работу, сообщил  начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Боевики не прекращают обстрелов Авдеевки. Старая часть города, ул.Шевченко, 75. Мужчина, 1955 года рождения, получил осколочное ранение плеча. Во время обстрела занимался делами в огороде. По состоянию на 20.00 Донецкая фильтровальная станция не работает», - отметил он.

Напомним, сегодня Донецкая фильтровальная станция была запущена в работу.
ForUm

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