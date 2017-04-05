В результате обстрелов Авдеевки Донецкая фильтровальная станция вновь прекратила свою работу, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Боевики не прекращают обстрелов Авдеевки. Старая часть города, ул.Шевченко, 75. Мужчина, 1955 года рождения, получил осколочное ранение плеча. Во время обстрела занимался делами в огороде. По состоянию на 20.00 Донецкая фильтровальная станция не работает», - отметил он.

Напомним, сегодня Донецкая фильтровальная станция была запущена в работу.