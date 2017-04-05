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Во вторник, 4 апреля, среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла 15,4° С, таким образом был на 2,2° С превышен предыдущий температурный рекорд для этого дня, который был установлен в 1976 году, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Климатологи обсерватории напоминают, что среднесуточная температура выше 15,0° С считается уже летней. «Кстати, в прошлом году первый летний день в столице выпал на 8 апреля. По климатической нормой среднесуточная температура 4 апреля соответствует температуре первой декады мая», – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала чрезвычайно теплого апреля в столице метеорологи Центральной геофизической обсерватории уже зафиксировали 6 температурных рекордов.

«Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, погода в столице в ближайшие дни возвращается к климатической норме», – подчеркнули в обсерватории.

Напомним, в первые 3 дня апреля в Киеве были установлены три температурных рекорда. А ночь на 4 апреля в Киеве была самой теплой с 1881 года.
ForUm

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