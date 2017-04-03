1 апреля в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 10°С, что на 2°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1975 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

2 апреля в столице температура после полудня поднялась до + 23,1°С, что на 1,1°С выше предыдущего максимального значения 1990 года, кроме этого, среднесуточная температура достигла + 14°С, таким образом повторив рекордное значение 1990 года.

3 апреля в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений, так как температура не опустилась ниже 11,9°С, что на 0,3°С теплее чем это было в 1990 году.