Министр обороны Украины Степан Полторак намерен открыть Зал памяти.

Об этом он сообщил после посещения Мемориала мира, расположенного на третьем этаже парламента Канады.

«В светлом зале расположены книги Памяти, куда занесены данные о всех погибших в военных конфликтах военнослужащих. Каждый день здесь переворачиваются страницы истории, и в честь погибших военнослужащих отдаются воинские почести. Здесь все продумано до мелочей: монументальные барельефы, скульптуры и витражи. Каждый канадец имеет возможность посетить этот зал и почтить погибших», - написал он в Facebook.

«Я хочу, чтобы такое место было и у нас, в Украине. Планирую в будущем создать такой ​​Зал памяти, куда бы могли прийти украинцы и вспомнить погибших в боях за независимость страны, военнослужащих», - добавил министр.

По его словам, место для такого Зала уже определено.