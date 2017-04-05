Сегодня, 5 апреля, Европейский парламент проведет дебаты о предоставлении безвизового режима гражданам Украины, сообщает пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине на своей странице в Facebook.

Отмечается, что докладчик Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел по вопросу безвиза для Украины Мария Габриэль будет выступать примерно после 16:00.

В представительстве также напомнили, что завтра, 6 апреля, Европарламент проголосует за этот вопрос.

«Следующие шаги - голосования в Комитете постоянных представителей (COREPER) и затем на Совете министров ЕС», – говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

2 марта Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.