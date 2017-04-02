В Дубно Ривненской области в субботу, 1 апреля, неизвестные застрелили адвоката Виту Шаблий, которая на прошлых выборах баллотировалась на должность городского головы от партии «Свобода». Об этом сообщает Рівне вечірнє.

43-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Во время стрельбы получил ранения «свободовец» Вячеслав Чайка, который несколько дней в 2014 году возглавлял облуправление МВД, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции. Он находится в больнице.

По данным полиции, сообщение со станции скорой медицинской помощи Дубно о ранении мужчины в частном доме на улице Жуковского поступило около 20:00.

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.