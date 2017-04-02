Основная версия убийства в Дубно адвоката Виты Шаблий и ранения ее мужа Вячеслава Чайки – личные неприязненные отношения в семье. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области.

В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские изъяли гильзы от пистолета.

Состояние 55-летнего мужчины тяжелое.

По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полицейские проводят дополнительные следственные действия и розыскные мероприятия по установлению злоумышленника.

Напомним, 1 апреля в полицию около 20:00 поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи о ранении мужчины в частном доме на улице Жуковского в Дубно.

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.