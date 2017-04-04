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Фракция Радикальной партии Олега Ляшко заблокировала трибуну парламента. Об этом передает корреспондент ForUm’а.

Из-за этого представители фракций во время традиционных получасовых выступлений по вторникам вынуждены высказываться с места.

О причинах блокирования трибуны радикалы не сообщили. Вместе с тем, вчера лидер фракции Олег Ляшко заявлял о возможном блокировании трибуны из-за введения абонплаты за газ.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об абонентской плате за газ должно быть приостановлено.
Мария Пастернак, ForUm

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