Международный валютный фонд считает, что создание новых антикоррупционных органов в Украине пока не дало результата. Об этом говорится в сообщении фонда по итогам завершения третьего пересмотра программы сотрудничества с Украиной, передают Українські Новини.

После принятия решения, первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон сообщил, что для быстрого и устойчивого экономического роста Украине необходимо провести структурные реформы для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций.

Среди таких реформ он назвал приватизацию, создание рынка сельскохозяйственных земель и борьбу с коррупцией.

«Необходимо решительно бороться с коррупцией. Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, конкретные результаты пока не достигнуты», - отметил Липтон.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.