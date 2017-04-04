также в разделеЭкономика
Путин подписал закон об ограничении перевода денег в Украину 2219
НКРЭКУ приостановит действие абонплаты за газ 63
МВФ требует повышения пенсионного возраста в Украине 276
Данилюк: В этом году Украина может получить четыре транша от МВФ 25
Введение абонплаты за газ для жителей многоэтажек могут отложить 170
НКРЭКУ предложит Кабмину урегулировать вопрос введения абонплаты за газ 96
МВФ одобрил выделение Украине четвертого транша 95
Украина попросила США о поставках угля 84
Украина на 20% увеличила транзит газа в ЕС 57
Порошенко одобрил конвенцию об избежании двойного налогообложения с Люксембургом 22
НБУ опроверг отставку Гонтаревой 59
МВФ сегодня рассмотрит вопрос транша Украине 75
Сытник: Убытки от рефинанса НБУ могут исчисляться миллиардами 102
Гройсман требует отменить абонплату на газ 850
Гонтарева собирается в отставку: Моя миссия выполнена 276
Данилюк о запуске реестра возмещения НДС: «Священной коровы» ГФС больше не будет 74
Единый реестр возмещения НДС заработает 1 апреля 68
Экс-глава НБУ: Альтернативы настоящей налоговой и пенсионной реформе нет 57

Международный валютный фонд считает, что создание новых антикоррупционных органов в Украине пока не дало результата. Об этом говорится в сообщении фонда по итогам завершения третьего пересмотра программы сотрудничества с Украиной, передают Українські Новини.

После принятия решения, первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон сообщил, что для быстрого и устойчивого экономического роста Украине необходимо провести структурные реформы для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций.

Среди таких реформ он назвал приватизацию, создание рынка сельскохозяйственных земель и борьбу с коррупцией.

«Необходимо решительно бороться с коррупцией. Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, конкретные результаты пока не достигнуты», - отметил Липтон.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года