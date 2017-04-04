За минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, пятеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней группы о режиме прекращения огня, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям ВСУ», - говорится в сообщении.

Эпицентром огневого противостояния стало вчера мариупольское направление. Из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Березовой. Морских пехотинцев в районе Гнутово и Водяного накрывал огнем из БМП. Гранатометы различных систем противник применял для поражения позиций ВСУ под Богдановкой и Чермалыком, а из крупнокалиберных пулеметов пытался попасть в защитников Широкино и Красногоровки. В районе Гнутово активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении горячее всего было возле Авдеевки и Шахты Бутовка, где НВФ обстреляли опорные пункты ВСУ из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь районе Песков. По защитникам Верхнеторецкого враг бил из гранатометов, а по украинским военнослужащим вблизи Каменки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении опорные пункты в районе Крымского враг обстрелял из миномета калибра 120 мм.

«Чтобы погасить огневую активность противника, силы АТО открывали огонь», - подытожили в штабе.