также в разделеОбщество
Украина и Канада подписали соглашение об оборонном сотрудничестве 19
3 апреля. Картина дня 75
Корчак отказалась проводить внеочередное заседание НАПК 44
Супрун: Запрет российских лекарств не навредит украинцам 49
В Украине запретили еще один российский сериал 95
Перепись населения в Украине хотят перенести на декабрь 2018 года 186
Полицию Киева, Харькова и Днипра перевели на усиленный вариант несения службы 97
Климкин выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга 50
Розенко: Пенсию можно оформить в любой точке Украины 65
Убийца харьковского патрульного получил пожизненное 42
Депутат Загорий задекларировал автомобиль «Тесла», 88 патентов и 2, 6 млн благотворительных пожертвований 82
В Украине усилены меры безопасности в связи с взрывом в Петербурге 75
Губернатор Петербурга подтвердил гибель 10 человек 38
Atlantic Council: РФ может развязать широкомасштабную войну против Украины 130
Консул в Петербурге выясняет наличие украинцев среди пострадавших при взрыве в метро 33
В Одессе активисты «украсили» пять банковских отделений 53
Дорожники похвастались темпами ремонта дорог 47
Кузьмин: Люди Порошенко просили не мешать назначению Луценко премьером 306

За минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, пятеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней группы о режиме прекращения огня, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям ВСУ», - говорится в сообщении.

Эпицентром огневого противостояния стало вчера мариупольское направление. Из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Березовой. Морских пехотинцев в районе Гнутово и Водяного накрывал огнем из БМП. Гранатометы различных систем противник применял для поражения позиций ВСУ под Богдановкой и Чермалыком, а из крупнокалиберных пулеметов пытался попасть в защитников Широкино и Красногоровки. В районе Гнутово активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении горячее всего было возле Авдеевки и Шахты Бутовка, где НВФ обстреляли опорные пункты ВСУ из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь районе Песков. По защитникам Верхнеторецкого враг бил из гранатометов, а по украинским военнослужащим вблизи Каменки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении опорные пункты в районе Крымского враг обстрелял из миномета калибра 120 мм.

«Чтобы погасить огневую активность противника, силы АТО открывали огонь», - подытожили в штабе.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года