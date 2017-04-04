В этом году Украина должна получить четыре транша от МВФ, очередной поступит в мае. Об этом в эфире 5 канала сообщил министр финансов Александр Данилюк.

«На этот год планировалось четыре транша, и мы планируем эти четыре транша получить. Следующий может быть в мае», - заявил министр.

По словам Данилюка, все средства четвертого транша, о котором было объявлено 3 апреля, поступят в резервы Нацбанка Украины.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.