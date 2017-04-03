Президент Петр Порошенко хочет назначить генерального прокурора Юрия Луценко премьер-министром вместо Владимира Гройсмана и просит не «обижать Юру». Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

«Как и следовало ожидать, Соломенский суд Киева перенес на апрель рассмотрение моего заявления о возбуждении уголовного дела о взятке в размере $150 тыс., полученной генпрокурором Луценко от экс-нардепа Шепелева. Казалось бы, все прогнозируемо: и перенос дела, и молчание СМИ, если бы не одно «но». Ко мне неожиданно обратились люди президента с предложением «не мочить» Луценко ни процессуально, ни медийно», - рассказал он.

По словам Кузьмина, они признали, что его уголовное преследование – это банальная месть, организованная этим самым Луценко за абсолютно законную «отсидку», мол, из мелочности и своего плохо скрываемого комплекса неполноценности Луценко и на должность генпрокурора просился, мечтая о мести.

«Так вот, люди президента прямо сказали мне о том, что Порошенко хочет назначить Луценко премьером вместо Гройсмана и дискредитация Луценко мешает этому сценарию. Они обещали, что мое дело обязательно будет прекращено, но для этого мне нужно просто не «обижать Юру», - заявил Кузьмин и добавил, что не испытывает к генпрокурору никаких других чувств, кроме жалости.

«Мне абсолютно безразличны уголовные дела, возбужденные против меня по его заказу. Все они обязательно будут прекращены, если не этой властью, то следующей. Но защищать себя и попранное право считаю своей обязанностью и по этой причине буду продолжать бороться. И через FB информировать общественность», - отметил экс-замгенпрокурора и сообщил, что следующее заседание по делу о взяточничестве Луценко назначено на 06.04.17.